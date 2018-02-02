Аронян выиграл шахматный турнир в Гибралтаре 

Армянский гроссмейстер Левон Аронян стал победителем шахматного турнира в Гибралтаре. По итогам десяти туров сразу семь шахматистов набрали по 7,5 баллов, включая россиянина Никиту Витюгова. По дополнительным показателям право побороться за звание сильнейшего на тай-брейке получили Аронян, француз Максим Вашье-Лаграв, американец Хикару Накамура и венгр Рихард Раппорт.
В полуфиналах дополнительной стадии турнира Аронян обыграл Раппорта со счетом 2-0, а Вашье-Лаграв победил Накамуру — 2,5-1,5.
В финале соревнований Аронян одолел Вашье-Лаграва в четырех партиях с общим счётом 2,5-1,5.