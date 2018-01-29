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Шахматисты школы №2073 поучаствовали в турнире
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Шахматисты школы №2073 поучаствовали в турнире 

Администрация Роговское 29 января 2018
Команда школы №2073 поучаствовала 28 января в шахматном турнире, приуроченном к годовщине присоединения Крыма.
— Ребята со всех образовательных площадок показали все свои возможности на данном соревновании. В полуфинале ребята по очкам занимали второе место, но к финалу не смогли одержать несколько побед и потеряли еще две позиции. В итоге, по результатам команда заняла четвертое место, ­— рассказал руководитель шахматной секции в школе №2073 Иван Шустов.
Он добавил, что в турнире поучаствовали ребята со всех образовательных площадок.
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