СМИ: В аэропорту Пулково появится новая система слежения за самолётами

В петербургском аэропорту Пулково появится новая система слежения за самолётами, которая получила название «Альманах», сообщает Inforeactor.

Как рассказал заместитель начальника Службы радиотехнического оборудования и связи Санкт-Петербургского центра обслуживания воздушного движения Сергей Карякин , система позволит избежать аварийных ситуаций на взлётно-посадочной полосе.

В настоящее время проходят испытательные работы. По словам Карякина, в штатном режиме систему запустят с февраля или марта 2018 года.

Со своей стороны, главный конструктор Юрий Капойко отметил, что благодаря «Альманаху» информация станет поступать сразу с нескольких датчиков.

Как предполагается, систему внедрят ещё в восьми городах, в том числе в Самаре, Новосибирске, Краснодаре и Владивостоке.