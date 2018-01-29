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СМИ: В аэропорту Пулково появится новая система слежения за самолётами
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СМИ: В аэропорту Пулково появится новая система слежения за самолётами 

RT на русском 29 января 2018
Фото: Новосибирский городской сайт
В петербургском аэропорту Пулково появится новая система слежения за самолётами, которая получила название «Альманах», сообщает Inforeactor.
Как рассказал заместитель начальника Службы радиотехнического оборудования и связи Санкт-Петербургского центра обслуживания воздушного движения Сергей Карякин, система позволит избежать аварийных ситуаций на взлётно-посадочной полосе.
В настоящее время проходят испытательные работы. По словам Карякина, в штатном режиме систему запустят с февраля или марта 2018 года.
Со своей стороны, главный конструктор Юрий Капойко отметил, что благодаря «Альманаху» информация станет поступать сразу с нескольких датчиков.
Как предполагается, систему внедрят ещё в восьми городах, в том числе в Самаре, Новосибирске, Краснодаре и Владивостоке.
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