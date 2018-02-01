Шахматисты района получили возможность принять участие в турнире «На 3-й разряд ЮАО»

Организатором соревнований, которые пройдут 10 и 11 февраля, выступает преподаватель клуба «Ход конем» Сергей Шариков

Регистрация на участие в интеллектуальном состязании уже открылась. Об этом объявила администрация шахматной школы «Чертаново» на своем официальном сайте. Новый турнир пройдет в 8 туров по швейцарской системе. В нем могут принять участие 40 спортсменов не старше 16 лет. Еще одним немаловажным условием является наличие рейтинга РШТ, не превышающего 1300, или 4-ого разряда ЮАО.

Кроме того, турнир проведут в онлайн-режиме с обновлением итогов каждого тура. Согласно текущим данным, регистрацию на участие прошли 2 шахматиста. Записаться на соревнования можно по ссылке.

Фото: Шахматная школа «Чертаново»