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Шахматисты района получили возможность принять участие в турнире «На 3-й разряд ЮАО»
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Шахматисты района получили возможность принять участие в турнире «На 3-й разряд ЮАО» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 1 февраля 2018
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Организатором соревнований, которые пройдут 10 и 11 февраля, выступает преподаватель клуба «Ход конем» Сергей Шариков.
Регистрация на участие в интеллектуальном состязании уже открылась. Об этом объявила администрация шахматной школы «Чертаново» на своем официальном сайте. Новый турнир пройдет в 8 туров по швейцарской системе. В нем могут принять участие 40 спортсменов не старше 16 лет. Еще одним немаловажным условием является наличие рейтинга РШТ, не превышающего 1300, или 4-ого разряда ЮАО.
Кроме того, турнир проведут в онлайн-режиме с обновлением итогов каждого тура. Согласно текущим данным, регистрацию на участие прошли 2 шахматиста. Записаться на соревнования можно по ссылке.
Фото: Шахматная школа «Чертаново»
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