Сборная команда ГБОУ Школа №2073 готовится к участию в шахматных турнирах

Сборная школы по шахматам готовится к главному шахматному событию. Фото: ГБОУ Школа №2073

Сборная команда образовательного комплекса Школа №2073 примет участие в шахматных турнирах «Белая ладья» и «Пешка и Ферзь» 3 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.

Спортивные мероприятия пройдут на базе ГБОУ Школа №2057 посёлка совхоза Крёкшино. В настоящее время сборная шахматистов готовится к участию в турнирах: так в команда приняла участие в общешкольном турнире, который проходил в поселении Клёновское, в рамках проекта «Воссоединение Крыма с Россией» в городском турнире «64 клетки» сборная заняла 4 место.

Отметим, что обучающаяся 8 «Б» класса ГБОУ школа №2073 Анастасия Каржова одержала победу в личном зачёте среди девочек, а ученик 3 «А» класса Слепцов Богдан стал бронзовым призёром.