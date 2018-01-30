Новый сезон «Шахматного дебюта»: в Академическом за доски сели 36 игроков

«Принять участие в шахматном турнире могут все желающие в возрасте от 5 до 16 лет. Главное, чтобы юные спортсмены знали правила шахмат и умели играть с часами, для соответствия регламенту соревнований. По итогам турнира шахматисты смогут получить 1-й, 2-й или 3-й юношеский разряд», — рассказал корреспонденту « ФедералПресс организатор кубка «Шахматный дебют» Александр Нечаев

«Шахматный дебют» разделен на несколько этапов: собирать и соревноваться в шахматном мастерстве ребята будут каждый месяц кроме летних каникул. На данном январском этапе победу одержал Тимофей Емельянов , второе место досталось Ярославу Желуницыну, третьим стал Роман Кочетков . В награду ребята получили книги о лучших партиях в мировой истории игры в шахматы. Тройка победителей будет определяться на каждом этапе конкуса. После чего сильнейшие примут участие в финале, который пройдет в декабре. Победитель получит кубок «Шахматный дебют».

Напомним, идея создать в Академическом «Шахматный дебют» появилась, потому что игра популярна у жителей микрорайона. В кружки по этому виду спорта в каждой школе ходдят десятки человек.

Для участия в турнире необходимо пройти предварительную регистрацию: отправить Ф. И. О. участника, дату рождения, разряд и данные о тренере (если есть) на электронную почту hod.konem96@gmail.com.

Фото: https://akademekb.ru/news/2697