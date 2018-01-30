КЦ «Зеленоград» проведет игротеку древних настольных игр

3 февраля в 16.00 и 28 февраля в 19.00 в атриуме Культурного центра «Зеленоград» пройдет игротека «Древние настольные игры». Это возможность интересно провести свой досуг с друзьями или семьей.

На мероприятии будут представлены уникальные настольные игры, в которые любили играть наши предки в различных странах мира. Среди них — игра скандинавских мореходов «Дальдоза», дальняя родственница крестиков-ноликов «Мельница», шахматы викингов «Хнефатафл», семейная игра, развивающая глазомер, ловкость и терпение «Бирюльки», германская игра в кости «Домик счастья», вариант развившейся древней игры в бабки «Лодыги», лабиринт-спираль «Дорога в Валгаллу», «Гала», известная как фермерские шахматы, в которые играли немецкие фермеры в средние века, логическая игра шашечного типа «Лиса и гуси», исландская игра для двоих «Халатавль».

Ведущий мероприятия не только ознакомит с правилами игр, но и расскажет интересные исторические факты о том, как появилась та или иная игра.

На игротеке будут представлены игры различной сложности, что позволит выбрать каждому наиболее интересный для себя вариант игры, в том числе семейные игры, которые заинтересуют и взрослых, и детей.

Для интеллектуалов будет представлен большой выбор логических игр, любители шахмат и шашек смогут увидеть древние варианты шахмат и шашек, в которые играли люди в различных странах мира.

Зарегистрироваться можно по телефону 8 (916) 292-12-69 или оставить заявку по ссылке.