Ещё
КЦ «Зеленоград» проведет игротеку древних настольных игр
Далее:
Читайте также:
Ещё

КЦ «Зеленоград» проведет игротеку древних настольных игр 

Префектура Зеленоградского административного округа 30 января 2018
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
3 февраля в 16.00 и 28 февраля в 19.00 в атриуме Культурного центра «Зеленоград» пройдет игротека «Древние настольные игры». Это возможность интересно провести свой досуг с друзьями или семьей.
На мероприятии будут представлены уникальные настольные игры, в которые любили играть наши предки в различных странах мира. Среди них — игра скандинавских мореходов «Дальдоза», дальняя родственница крестиков-ноликов «Мельница», шахматы викингов «Хнефатафл», семейная игра, развивающая глазомер, ловкость и терпение «Бирюльки», германская игра в кости «Домик счастья», вариант развившейся древней игры в бабки «Лодыги», лабиринт-спираль «Дорога в Валгаллу», «Гала», известная как фермерские шахматы, в которые играли немецкие фермеры в средние века, логическая игра шашечного типа «Лиса и гуси», исландская игра для двоих «Халатавль».
Ведущий мероприятия не только ознакомит с правилами игр, но и расскажет интересные исторические факты о том, как появилась та или иная игра.
На игротеке будут представлены игры различной сложности, что позволит выбрать каждому наиболее интересный для себя вариант игры, в том числе семейные игры, которые заинтересуют и взрослых, и детей.
Для интеллектуалов будет представлен большой выбор логических игр, любители шахмат и шашек смогут увидеть древние варианты шахмат и шашек, в которые играли люди в различных странах мира.
Зарегистрироваться можно по телефону 8 (916) 292-12-69 или оставить заявку по ссылке.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Зеленоградцы пробежали 50-километровый лыжный марафон Матвей Елисеев на этапе в Финляндии не смог набрать кубковые очки Зеленоградцы стали обладателями Кубка Москвы по регби
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение