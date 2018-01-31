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Шахматные турниры состоятся в клубе «Октябрьский»
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Шахматные турниры состоятся в клубе «Октябрьский» 

Управа района Якиманка 31 января 2018
Фото: Управа района Якиманка
Соревнования по шахматам состоятся 1 и 2 февраля в шахматно-шашечном клубе «Октябрьский».
— Сначала мы проведем финал утешительного шахматного турнира, посвященный 88-летию коллективизации в СССР, — рассказал директор клуба Сергей Куракулов.
По словам директора, во второй день турнир пройдет в честь 305-летия Балтийского флота. Поучаствовать могут как профессиональные шахматисты, так и любители.
Соревнования начнутся в 19:00 по адресу: улица Большая Полянка, дом 28. Вход свободный для всех желающих.
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