Шахматные турниры состоятся в клубе «Октябрьский»

Соревнования по шахматам состоятся 1 и 2 февраля в шахматно-шашечном клубе «Октябрьский».

— Сначала мы проведем финал утешительного шахматного турнира, посвященный 88-летию коллективизации в СССР, — рассказал директор клуба Сергей Куракулов

По словам директора, во второй день турнир пройдет в честь 305-летия Балтийского флота. Поучаствовать могут как профессиональные шахматисты, так и любители.

Соревнования начнутся в 19:00 по адресу: улица Большая Полянка, дом 28. Вход свободный для всех желающих.