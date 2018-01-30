Воспитанники «Маэстро» на Сумском» примут участие в межрайонных шахматных турнирах

Шахматисты центра внешкольной работы «На Сумском» примут участие в межрайонных турнирах «Первые шаги» и «На 4-й разряд ЮАО», которые пройдут 4 февраля.

Площадкой проведения соревнований стал центр «Замоскворечье». Учреждение соберет в своих стенах свыше 100 спортсменов. Согласно опубликованному на сайте РШТ списку участников, только в турнире «Первые шаги» примут участие 66 шахматистов, среди которых 4 воспитанника студии «Маэстро» на Сумском». Как известно, руководит коллективом районного ЦВР тренер Александр Демин . Его ученики выступят в возрастной категории от 2005 до 2009 годов рождения.

Еще один воспитанник студии «Маэстро» на Сумском» Константин Остапец поборется за право получения 4-ого шахматного разряда. Юный спортсмен является частым участником различных городских и межрайонных турниров: совсем недавно он завоевал бронзу в соревнованиях «Moscow City Open VIP».

Фото: ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском»