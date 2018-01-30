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Воспитанники «Маэстро» на Сумском» примут участие в межрайонных шахматных турнирах
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Воспитанники «Маэстро» на Сумском» примут участие в межрайонных шахматных турнирах 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 30 января 2018
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Шахматисты центра внешкольной работы «На Сумском» примут участие в межрайонных турнирах «Первые шаги» и «На 4-й разряд ЮАО», которые пройдут 4 февраля.
Площадкой проведения соревнований стал центр «Замоскворечье». Учреждение соберет в своих стенах свыше 100 спортсменов. Согласно опубликованному на сайте РШТ списку участников, только в турнире «Первые шаги» примут участие 66 шахматистов, среди которых 4 воспитанника студии «Маэстро» на Сумском». Как известно, руководит коллективом районного ЦВР тренер Александр Демин. Его ученики выступят в возрастной категории от 2005 до 2009 годов рождения.
Еще один воспитанник студии «Маэстро» на Сумском» Константин Остапец поборется за право получения 4-ого шахматного разряда. Юный спортсмен является частым участником различных городских и межрайонных турниров: совсем недавно он завоевал бронзу в соревнованиях «Moscow City Open VIP».
Фото: ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском»
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