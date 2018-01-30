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Ученые: женщины выигрывают у мужчин в шахматы чаще, чем должны
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Ученые: женщины выигрывают у мужчин в шахматы чаще, чем должны 

Газета.Ru 30 января 2018
Фото: Газета.Ru
Вопреки стереотипам, женщины играют в шахматы не хуже мужчин, выяснили исследователи из университета Шеффилда в Великобритании. Результаты исследования были опубликованы в журнале Psychological Science.
Считается, что женщины способны играть в шахматы значительно хуже мужчин и не могут участвовать в соревнованиях с ними на равных. Предположительно, такие стереотипы отрицательно влияют на шахматисток, из-за чего те действительно показывают в играх с мужчинами не самые лучшие результаты, будучи уверены в своей неспособности победить мужчину. Однако анализ результатов более чем пяти млн партий, в которых участвовали более 160 тыс. игроков показал: стереотипы не оказывают влияния на успехи шахматисток.
Исследователи использовали данные рейтинга ФИДЕ (Международной шахматной федерации) с января 2008 года по август 2015. ФИДЕ использует систему рейтингов Эло — метод расчета относительной силы игрока в парных видах спорта, основанный на результатах игр шахматистов друг с другом. Хотя у мужчин рейтинг оказался слегка выше, женщины выигрывали у мужчин гораздо чаще, чем можно было бы ожидать, основываясь лишь на позициях соперников в рейтинге. Это оказалось справедливо для любого диапазона разницы рейтингов.
Иными словами, результаты шахматисток при игре с мужчинами по сравнению с партиями между женщинами превзошли ожидания. Это показывает, что если стереотипы и влияют на результаты шахматисток, то отнюдь не так сильно, как считается.
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