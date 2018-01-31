Ученые: женщины играют в шахматы лучше мужчин

Исследователи выяснили, что женщины чаще мужчин выигрывают в шахматы. Чтобы это узнать эксперты проанализировали около пяти миллионов шахматных турниров.

Как пишет Vladtime.ru, ранее считалось, что на игру женщин влияют стереотипы о том, что данное соревнование обычно выигрывают представители сильного пола. Однако это оказалось не так. Эксперты выяснили, что хоть у мужчин рейтинг игр и оказался немного выше, но женщины выигрывают гораздо чаще.

Авторы исследования считают, что их работа поможет уменьшить гендерную дискриминацию.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в течение двух лет в российских школах появятся уроки шахмат. По словам министра образования и науки России Ольги Васильевой, подобные уроки появятся в некоторых школах с 1 по 4 класс уже в следующем году.