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Ученые: женщины играют в шахматы лучше мужчин
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Ученые: женщины играют в шахматы лучше мужчин 

Свободная пресса 31 января 2018
Исследователи выяснили, что женщины чаще мужчин выигрывают в шахматы. Чтобы это узнать эксперты проанализировали около пяти миллионов шахматных турниров.
Как пишет Vladtime.ru, ранее считалось, что на игру женщин влияют стереотипы о том, что данное соревнование обычно выигрывают представители сильного пола. Однако это оказалось не так. Эксперты выяснили, что хоть у мужчин рейтинг игр и оказался немного выше, но женщины выигрывают гораздо чаще.
Авторы исследования считают, что их работа поможет уменьшить гендерную дискриминацию.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в течение двух лет в российских школах появятся уроки шахмат. По словам министра образования и науки России Ольги Васильевой, подобные уроки появятся в некоторых школах с 1 по 4 класс уже в следующем году.
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