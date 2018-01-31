В феврале в «Шахматном королевстве» пройдут турниры

Расписание шахматных турниров опубликовали на странице в социальной сети «Шахматного королевства» во вторник, 30 января.

Февраль для любителей шахмат стартует с проведения спортивных турниров. Так, уже 3 и 4 февраля пройдет турнир по классическим шахматам «Февральские старты. Классика». Спортивную эстафету подхватит чемпионат по быстрым шахматам «Февральские старты. Рапид», а во второй половине месяца (с 17 февраля) откроется XXI традиционный шахматный фестиваль «Chess Star».

Посетить шахматные турниры можно по предварительной регистрации. С подробной информацией о расписании чемпионатов по шахматам можно ознакомиться на сайте «Шахматного королевства». Напомним, в Братееве филиалы клуба расположены в детской библиотеке и библиотеке №150.