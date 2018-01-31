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Карякин поднялся на 13-е место в рейтинге FIDE
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Сергей Карякин поднялся на 13-е место в рейтинге FIDE 

ТАСС 31 января 2018
Фото: ТАСС
Российский гроссмейстер Сергей Карякин поднялся с 14-й на 13-ю строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
В активе Карякина 2763 очка. Другой российский гроссмейстер Владимир Крамник поднялся с седьмого на третье место, на его счету 2800 очков. Возглавляет рейтинг чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2834), вторую позицию занимает азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2814).
Россиянин Александр Грищук идет на 12-м месте (2767), Петр Свидлер — на 14-м (2760), Ян Непомнящий — на 16-м (2751), Дмитрий Яковенко — на 21-м (2744),
В женском рейтинге первую строчку сохранила китаянка Хоу Ифань (2654), на втором месте идет ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2572), на третьем — украинка Анна Музычук (2571). Лучшей из россиянок является Анна Костенюк, занимающая четвертую позицию (2561), Екатерина Лагно идет пятой (2556).
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