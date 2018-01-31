В Омске на Левобережье появится улица Петра Карякина

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сегодня, 31 января, состоялось заседание Омского городского Совета. Депутаты приняли решение присвоить Петра Карякина одной из улиц на Левобережье. Эта идея поступила от мэрии.

Пётр Петрович Карякин — известный скульптор и писатель. Он родился в 1925 году в Тюменской области. А в Омск перебрался в 1935 вместе с семьёй. Он работал токарем на заводе № (ныне агрегатный завод имени В. В. Куйбышева), был участником Великой Отечественной войны. На фронте его тяжело ранили. Карякин награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В 1953 году он окончил Пензенское художественное училище, а в 1961 году — Литературный институт им. А. М. Горького.

Петр Карякин создал немало скульптурных памятников в Омской области, в том числе командиру тарских партизан А. И. Избышеву, комиссару Г. Ф. Захаренко, Герою Советского Союза М. В. Кропотову, генералу Л. Н. Гуртьеву и т.д. Автор нескольких книг — «Верный друг», «Последний патрон», «Тверже камня», «Санька и Мушкет» и многих других.