Более 100 шахматистов сразились на турнире «64 поля» во дворце творчества «Севастополец»

Во дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» 28 января прошел финальный тур турнира по шахматам «64 поля» — первый очный турнир спортивных турниров «В единстве наша сила». Турниры были организованы Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи „Севастополец“ в рамках III-го Комплексного образовательного проекта „Воссоединение Крыма с Россией“. Финальный тур проводился по командной швейцарской системе в пять туров в соответствии с действующими правилами ФИДЕ . Более 100 участников боролись за звание победителя в трех возрастных категориях. Победители были награждены дипломами и медалями.