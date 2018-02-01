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Более 100 шахматистов сразились на турнире «64 поля» во дворце творчества «Севастополец»
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Более 100 шахматистов сразились на турнире «64 поля» во дворце творчества «Севастополец» 

Твоя Газета 1 февраля 2018
Фото: Твоя Газета
Во дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» 28 января прошел финальный тур турнира по шахматам «64 поля» — первый очный турнир спортивных турниров «В единстве наша сила».
Турниры были организованы Государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи „Севастополец“ в рамках III-го Комплексного образовательного проекта „Воссоединение Крыма с Россией“. Финальный тур проводился по командной швейцарской системе в пять туров в соответствии с действующими правилами ФИДЕ. Более 100 участников боролись за звание победителя в трех возрастных категориях.
Победители были награждены дипломами и медалями.
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