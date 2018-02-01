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В ГБУ «Лефортово» выбрали лучшего шахматиста
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В ГБУ «Лефортово» выбрали лучшего шахматиста 

Управа района Лефортово 1 февраля 2018
Фото: Управа района Лефортово
Турнир по шахматам на звание чемпиона ГБУ «Лефортово» прошел в учреждении 20 января. Об этом рассказали в администрации учреждения.
— В наше время шахматы являются одним из самых популярных видов спорта, по всему миру проводятся различные виды турниров. 20 января в нашем учреждении прошел турнир на звание чемпиона ГБУ «Лефортово». Ребята, занимающиеся в секции «Шахматы», соревновались между собой за это почетное звание. Главный судья турнира — руководитель секции Надинский В. М. — отметили в администрации.
Добавим, что все победители и призеры турнира были награждены памятными медалями и грамотами. (ео)
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