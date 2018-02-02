Учащиеся приняли участие в шахматном турнире

В минувший понедельник, 29 января в школе № 1355 состоялся шахматный турнир среди учеников 3-х классов. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Шахматы — это игра для терпеливых и усидчивых людей. Это в очередной раз доказали это юные шахматисты школы № 1355. Ребята отнеслись к состязанию очень серьезно. Несмотря на возраст, участники в этот день были уверены в себе и за шахматной доской не терялись при первых неудачах, проявив свои лучшие спортивные качества, показали высокий уровень игры, спортивный азарт и волю к победе.