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Учащиеся приняли участие в шахматном турнире
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Учащиеся приняли участие в шахматном турнире 

Южное Бутово 2 февраля 2018
Фото: Южное Бутово
В минувший понедельник, 29 января в школе № 1355 состоялся шахматный турнир среди учеников 3-х классов. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Шахматы — это игра для терпеливых и усидчивых людей. Это в очередной раз доказали это юные шахматисты школы № 1355. Ребята отнеслись к состязанию очень серьезно. Несмотря на возраст, участники в этот день были уверены в себе и за шахматной доской не терялись при первых неудачах, проявив свои лучшие спортивные качества, показали высокий уровень игры, спортивный азарт и волю к победе.
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