Ученики школы № 1507 успешно выступили на шахматном турнире

В прошедший вторник в актовом зале ГБО Школы № 1507 ОШО 865 прошел межрайонный этап Открытого городского шахматного турнира по шахматам «Белая ладья». Об этом сообщается на сайте школы.

Сборная команда обучающихся 2004 г.р. и моложе стала бронзовым призером в номинации «Белая ладья»!

Состав сборной: Святослав, Михаил, Арсений, Айк, Камиль и самая юная участница турнира — Лиза.

В номинации «Пешка и ферзь» сборная команда одержал победу.

Состав команды:

— Елена С. (10а) 5 туров— 5 побед

— Денис Д. (8в) 5 туров— 4 победы-1 ничья

— Роман Н. (8в) 5 туров— 2 победы

— и самый почетный участник команды — Н. Ф. Перов, председатель Совета Ветеранов района Теплый Стан, прадедушка обучающегося школы— 5 туров — 5 побед.

Педагоги школы и все любители шахмат желают шахматистам победы в городском турнире!