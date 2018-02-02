Владимир Федосеев: При правильном подходе Грищук может победить на турнире претендентов

Вице-чемпион мира по рапиду Владимир Федосеев высказался о шансах российских шахматистов на турнире претендентов. «В пользу Сергея Карякина говорит опыт подобных марафонов и понимание того, как надо рассчитывать свои силы, — приводят «Известия» слова Федосеева. — Даже несмотря на неоднозначно проведенный год, не стоит списывать Сергея со счетов. Мне нравится, как играет Александр Грищук , у него есть нацеленность на результат, желание побеждать. Все будет зависеть от того, как он справится с волнением в решающий момент. Ему не всегда хватало этого качества, но при правильном подходе он может победить в этом турнире. Отдельно стоит сказать о Владимире Крамнике , который всегда считается фаворитом любого турнира. Другой вопрос — желание, самочувствие, мотивация и стечение обстоятельств. Для возрастного Крамника эти факторы очень важны. Владимир для меня в большей степени загадка, чем Грищук и Карякин, но я уверен, что он будет интересен. Особой остроты турниру придает то, что для многих шахматистов он будет поворотным в их карьере». Напомним, турнир претендентов пройдет с 10 по 28 марта в Берлине. Подробности, комментарии и развитие темы — в телеграм-канале «Советского спорта»