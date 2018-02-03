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В Великом Новгороде нашли средневековые шахматы
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В Великом Новгороде нашли средневековые шахматы 

Российская Газета 3 февраля 2018
Фото: Российская Газета
Выкрашенные красной краской шахматные фигуры — ладью, коня и короля — обнаружили археологи в Великом Новогороде, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Новгородскую археологическую экспедицию.
Найденные на XVI Троицком раскопе неподалеку от Кремля шахматы датируются XIV веком. Ранее на том же раскопе были найдены несколько шахматных фигур из кости. Кроме того, аналогичная находка ждала археологов на раскопе «Дубошин-II», расположенном около Ярославова дворища. Там ученые нашли около 20 шахматных фигур из гагата, называемого «черным янтарем», которые были изготовлены предположительно около 600 лет назад.
Находки последнего и предыдущих полевых сезонов говорят о распространении шахмат в Средневековье на новгородской земле, — считают участники Новгородской археологической экспедиции.
Как сообщили в Новгородском госмузее-заповеднике, после реставрации фигуры могут быть представлены на выставках.
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