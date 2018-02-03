РШФ лишилась кандидата на выборах

"На этой неделе состоялся доклад в США, граждан нашей страны толкают в изоляцию. Я почувствовал это на своей шкуре, я давно в санкционном списке. Но буду бороться за свои права. Когда был оглашения "Кремлёвский список", принял решение удвоить количество посещаемых стран, до 40 за полгода", — сказал Илюмжинов.

При этом Илюмжинов утверждал, что получил "благословение президента России на участие в выборах президента ФИДЕ". Он также связал решение сняться с выборов президента РШФ с публикацией "Кремлёвского списка" в США.