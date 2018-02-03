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РШФ лишилась кандидата на выборах
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Глава ФИДЕ Илюмжинов снял свою кандидатуру на выборах РШФ 

Вести.Ru 3 февраля 2018
Фото: ТАСС
В Москве проходит отчетно-выборная конференция Российской шахматной федерации. По ходу форума будет избран новый глава РШФ. При этом один из кандидатов — президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов, — взял самоотвод.
"Спасибо за доверие, я снимаю свою кандидатуру с выборов президента РШФ", — цитирует Илюмжинова "Интерфакс". Глава ФИДЕ отметил, что намерен сконцентрироваться на работе в международной организации, "на зарубежных поездках, пропаганде шахмат, российской школы, доведении количества играющих до 1 млрд человек".
При этом Илюмжинов утверждал, что получил "благословение президента России на участие в выборах президента ФИДЕ". Он также связал решение сняться с выборов президента РШФ с публикацией "Кремлёвского списка" в США.
"На этой неделе состоялся доклад в США, граждан нашей страны толкают в изоляцию. Я почувствовал это на своей шкуре, я давно в санкционном списке. Но буду бороться за свои права. Когда был оглашения "Кремлёвский список", принял решение удвоить количество посещаемых стран, до 40 за полгода", — сказал Илюмжинов.
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