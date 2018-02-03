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Сергей Абрамов: Ничья с Казахстаном — хороший результат
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Сергей Абрамов: Ничья с Казахстаном — хороший результат 

Советский спорт 3 февраля 2018
«Есть небольшое неудовлетворение от того, что не победили. Мы хотели этого. Но и ничья — хороший результат, мы вышли в следующую стадию, так что мы довольны. Соперника по четвертьфиналу не хотелось бы выбирать. Кто попадется, с тем и будем», — приводит РИА «Новости» слова Абрамова.
В субботу сборная России на чемпионате Европы, проходящем в Любляне, сыграла вничью с казахстанцами — 1:1. Россияне набрали два очка в двух матчах и со второго места в группе вышли в четвертьфинал.
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