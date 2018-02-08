XIV Международный фестиваль по шахматам Moscow Open состоялся в столице 

Соревнования проходили в течение девяти дней, москвичи стали призерами во всех турнирах, кроме любительского.
Международный мастер из Москвы Семен Ломасов первенствовал в главном турнире фестиваля — на этапе Кубка России, показав результат — 8 очков из 9. Вторым стал рейтинг-фаворит турнира гроссмейстер Тамир Набати из Израиля, отставший от Ломасова на полочка. Третье место разделили международный мастер Максим Вавулин, мастер ФИДЕ Никита Афанасьев (оба — Москва) и гроссмейстер Артем Тимофеев (Казань). По дополнительным показателям бронзу завоевал Максим Вавулин.
Этап женского Кубка России выиграла гроссмейстер Анастасия Боднарук. После поражения в первом туре шахматистка из Санкт-Петербурга сумела выиграть восемь партий подряд, что позволило ей на одно очко опередить конкуренток. По 7 очков набрали Алина Кашлинская и Полина Шувалова (обе — Москва), Марина Нечаева (Московская область) и Юлия Осьмак (Украина). По дополнительным показателям серебро выиграла Кашлинская, бронзу — Нечаева.
В Кубке среди чемпионов школ 2018 — мемориала Олега Журавского борьбу за призовые места в четырех возрастных категориях вели более 850 шахматистов. Мос квич Денис Гоцюк первенствовал среди юношей до 15 лет. В группе девочек до 11 лет золотую медаль завоевала Александра Шведова из Москвы.
На первенстве Национальной студенческой шахматной лиги серебряным призером стала команда Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (Дмитрий Александровский и Светлана Тишова).
Moscow Open является большим шахматным форумом. В его рамках также состоялись мастер-классы, семинары и курсы. Фестиваль проходил с 27 января по 5 февраля.