XIV Международный фестиваль по шахматам Moscow Open состоялся в столице

Соревнования проходили в течение девяти дней, москвичи стали призерами во всех турнирах, кроме любительского.

Международный мастер из Москвы Семен Ломасов первенствовал в главном турнире фестиваля — на этапе Кубка России, показав результат — 8 очков из 9. Вторым стал рейтинг-фаворит турнира гроссмейстер Тамир Набати из Израиля, отставший от Ломасова на полочка. Третье место разделили международный мастер Максим Вавулин, мастер ФИДЕ Никита Афанасьев (оба — Москва) и гроссмейстер Артем Тимофеев (Казань). По дополнительным показателям бронзу завоевал Максим Вавулин.

Этап женского Кубка России выиграла гроссмейстер Анастасия Боднарук. После поражения в первом туре шахматистка из Санкт-Петербурга сумела выиграть восемь партий подряд, что позволило ей на одно очко опередить конкуренток. По 7 очков набрали Алина Кашлинская Полина Шувалова (обе — Москва), Марина Нечаева (Московская область) и Юлия Осьмак (Украина). По дополнительным показателям серебро выиграла Кашлинская, бронзу — Нечаева.

В Кубке среди чемпионов школ 2018 — мемориала Олега Журавского борьбу за призовые места в четырех возрастных категориях вели более 850 шахматистов. Мос квич Денис Гоцюк первенствовал среди юношей до 15 лет. В группе девочек до 11 лет золотую медаль завоевала Александра Шведова из Москвы.

Moscow Open является большим шахматным форумом. В его рамках также состоялись мастер-классы, семинары и курсы. Фестиваль проходил с 27 января по 5 февраля.