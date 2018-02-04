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Сергей Ломанов-младший: «Желаю всем стать десятикратными чемпионами мира»
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Сергей Ломанов-младший: «Желаю всем стать десятикратными чемпионами мира» 

Спорт-Экспресс 4 февраля 2018
Нападающий сборной России Сергей Ломанов-младший поблагодарил тренеров и игроков команды, с которыми ему удалось завоевать золото чемпионата мира-2018. Победив в финале Швецию (5:4), Ломанов-младший стал первым в истории десятикратным чемпионом мира.
— Хочу всех поздравить, сказать спасибо тренерскому штабу. Несмотря ни на что, у меня появился шанс стать десятикратным чемпионом мира, — сказал Ломанов. — Спасибо ребятам, которые в этом году играли со мной рядом, помогли осуществить мечту. Мы победили за счет единства, за счет того, что пахали друг за друга. Хочу пожелать им в дальнейшем достичь таких же успехов и всем стать десятикратными чемпионами.
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