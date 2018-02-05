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Марина Анисина: всегда казалось, что мужчины более интеллектуально развитые
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Марина Анисина: всегда казалось, что мужчины более интеллектуально развитые 

Газета.Ru 5 февраля 2018
Олимпийская чемпионка Марина Анисина прокомментировала новость о том, что британские учёные выяснили, что женщины играют в шахматы лучше мужчин, передает НСН.
"Прекрасная новость! Об этом я даже и не слышала, для меня это открытие. Всегда казалось, что мужчины более интеллектуально развитые, что у них мозг работает быстрее. Как видите, все-таки женщины играют в шахматы лучше", — сказала она.
Ученые из университета Шеффилд выяснили, что, не смотря на множество стереотипов, женщины играют в шахматы лучше, чем мужчины.
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