Марина Анисина: всегда казалось, что мужчины более интеллектуально развитые

Олимпийская чемпионка Марина Анисина прокомментировала новость о том, что британские учёные выяснили, что женщины играют в шахматы лучше мужчин, передает НСН.

"Прекрасная новость! Об этом я даже и не слышала, для меня это открытие. Всегда казалось, что мужчины более интеллектуально развитые, что у них мозг работает быстрее. Как видите, все-таки женщины играют в шахматы лучше", — сказала она.

Ученые из университета Шеффилд выяснили, что, не смотря на множество стереотипов, женщины играют в шахматы лучше, чем мужчины.