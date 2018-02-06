Шахматные турниры проводятся в клубе «Октябрьский»

Педагоги шахматно-шашечного клуба «Октябрьский» проведут серию турниров с 6 по 9 февраля. Участниками могут стать как профессионалы, так и любители любого возраста.

— Приглашаем горожан от 6 до 87 лет, кроме ветеранских и детских турниров, о которых делаются специальные объявления, — рассказал директор клуба Сергей Куракулов

Состязания будут проводиться каждый день в 19:00. Желающих ждут по адресу: улица Большая Полянка, дом 28. Вход на мероприятие свободный.

Сотрудники клуба «Октябрьский» регулярно проводят шахматные турниры для столичных жителей. В прошлый раз состязания проводились 1 и 2 февраля.