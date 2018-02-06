Ещё
Шахматные турниры проводятся в клубе «Октябрьский»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шахматные турниры проводятся в клубе «Октябрьский» 

Управа района Якиманка 6 февраля 2018
Фото: Управа района Якиманка
Педагоги шахматно-шашечного клуба «Октябрьский» проведут серию турниров с 6 по 9 февраля. Участниками могут стать как профессионалы, так и любители любого возраста.
— Приглашаем горожан от 6 до 87 лет, кроме ветеранских и детских турниров, о которых делаются специальные объявления, — рассказал директор клуба Сергей Куракулов.
Состязания будут проводиться каждый день в 19:00. Желающих ждут по адресу: улица Большая Полянка, дом 28. Вход на мероприятие свободный.
Сотрудники клуба «Октябрьский» регулярно проводят шахматные турниры для столичных жителей. В прошлый раз состязания проводились 1 и 2 февраля.
Управа района Якиманка: последние новости
Шахматные турниры состоятся в клубе «Октябрьский» Памятка для желающих сдавать квартиры болельщикам чемпионата мира по футболу вышла в Москве Волейболистки МИСиС сыграют на выездном матче
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение