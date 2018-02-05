Шахматисты поселения заняли второе место в межокружном этапе турнира «Пешка и ферзь»

Шахматисты поселения Роговское 4 февраля заняли второе место в межокружном этапе соревнования «Пешка и ферзь», которое состоялось в Марушкинском.

— Турнир прошел по швейцарской системе. Ребята из команд встречались с соперниками, набравшими одинаковое количество очков. В дальнейшем подростки поучаствуют в городском этапе соревнования, — рассказал руководитель шахматной секции Иван Шустов

Он добавил, что в турнире поучаствовали ребята со всех поселений Троицкого и Новомосковского административных округов.