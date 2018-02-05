Ещё
Нижегородская государственная медицинская академия выберет ректора 2 марта
Далее:
Читайте также:
Ещё

Нижегородская государственная медицинская академия выберет ректора 2 марта 

Newsroom24 5 февраля 2018
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба вуза, соответствующее решение единогласно принял Ученый совет НижГМА. Аттестационная комиссия Минздрава России уже утвердила кандидатов на должность ректора академии. На неё претендуют заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии профессор Евгения Дурново, исполняющий обязанности ректора Николай Карякин и декан медико-профилактического факультета и факультета ВСО Татьяна Поздеева.
Ранее предполагалось, что Николай Карякин будет исполнять обязанности ректора до 14 мая.
Newsroom24: последние новости
Нижегородки сразятся за шахматными досками Нижегородский СКИФ обменялся победами с питерским «Динамо» Три золота завоевали нижегородские пловцы на первенстве ПФО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение