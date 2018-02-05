Нижегородская государственная медицинская академия выберет ректора 2 марта 

Как сообщает пресс-служба вуза, соответствующее решение единогласно принял Ученый совет НижГМА. Аттестационная комиссия Минздрава России уже утвердила кандидатов на должность ректора академии. На неё претендуют заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии профессор Евгения Дурново, исполняющий обязанности ректора Николай Карякин и декан медико-профилактического факультета и факультета ВСО Татьяна Поздеева.
Ранее предполагалось, что Николай Карякин будет исполнять обязанности ректора до 14 мая.