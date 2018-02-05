В районе Аэропорт определили победителей шахматного турнира

В центре досуга и спорта «Орбита» прошли соревнования района Аэропорт по шахматам в рамках Спартакиады пенсионеров. Об этом рассказали в администрации учреждения. По словам организаторов, в турнире приняли участие шахматисты-любители.

— Турнир проходил среди мужчин и женщин по швейцарской системе в шесть туров. В результате упорной борьбы среди женщин первое место заняла Маякова Алла, второе — Губанова Зинаида, третье — Микрюкова Людмила. Среди мужчин лучшими стали Олег Жихаревич, Юрий Нуллер, Михаил Бурман, — сообщила представитель «Орбиты» Екатерина Копейкина

Победители и призеры примут участие в окружном этапе соревнований. (мю)