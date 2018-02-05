Ещё
В районе Аэропорт определили победителей шахматного турнира
Далее:
Читайте также:
Ещё

В районе Аэропорт определили победителей шахматного турнира 

Управа района Аэропорт города Москвы 5 февраля 2018
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В центре досуга и спорта «Орбита» прошли соревнования района Аэропорт по шахматам в рамках Спартакиады пенсионеров. Об этом рассказали в администрации учреждения. По словам организаторов, в турнире приняли участие шахматисты-любители.
— Турнир проходил среди мужчин и женщин по швейцарской системе в шесть туров. В результате упорной борьбы среди женщин первое место заняла Маякова Алла, второе — Губанова Зинаида, третье — Микрюкова Людмила. Среди мужчин лучшими стали Олег Жихаревич, Юрий Нуллер, Михаил Бурман, — сообщила представитель «Орбиты» Екатерина Копейкина.
Победители и призеры примут участие в окружном этапе соревнований. (мю)
Управа района Аэропорт города Москвы: последние новости
Серебряную и бронзовую награды завоевали на окружных соревнованиях юные шашисты из Аэропорта Юные флорболисты из Аэропорта выступили на окружных соревнованиях Сборная района Аэропорт завоевала серебро на окружных соревнованиях по шашкам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Стало известно, за что платят Акинфееву
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение