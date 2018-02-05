Шахматисты из Вороновского заняли второе место на окружных соревнованиях

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Шахматисты из школы №2073 поселения Вороновское заняли второе место на окружных соревнованиях «Пешка и ферзь». Турнир провели 4 февраля.

— В соревновании приняли участие команды из школ Троицкого и Новомосковского административных округов. Ребята очень хорошо подготовились. Спортсмены на протяжении нескольких раундов шли с отрывом всего в одно очко. В конце ребята начали уставать и терять внимательность. Из-за этого в финальном матче дети потерпели поражение, проиграв команде из образовательного комплекса №2075, — рассказал руководитель шахматной секции в школе №2073 Иван Шустов

Он отметил успех ученицы Анастасии Каржовой. Девушка не проиграла ни одной партии.