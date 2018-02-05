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Шахматисты из Вороновского заняли второе место на окружных соревнованиях
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Шахматисты из Вороновского заняли второе место на окружных соревнованиях 

Администрация поселения Вороновское 5 февраля 2018
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Шахматисты из школы №2073 поселения Вороновское заняли второе место на окружных соревнованиях «Пешка и ферзь». Турнир провели 4 февраля.
— В соревновании приняли участие команды из школ Троицкого и Новомосковского административных округов. Ребята очень хорошо подготовились. Спортсмены на протяжении нескольких раундов шли с отрывом всего в одно очко. В конце ребята начали уставать и терять внимательность. Из-за этого в финальном матче дети потерпели поражение, проиграв команде из образовательного комплекса №2075, — рассказал руководитель шахматной секции в школе №2073 Иван Шустов.
Он отметил успех ученицы Анастасии Каржовой. Девушка не проиграла ни одной партии.
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