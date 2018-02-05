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Шахматисты из школы №2073 взяли «серебро» на окружных соревнованиях
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Шахматисты из школы №2073 взяли «серебро» на окружных соревнованиях 

Префектура ТиНАО города Москвы 5 февраля 2018
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Юные шахматисты школы №2073 в Вороновском заняли 4 февраля второе место на окружных соревнованиях «Пешка и ферзь».
— Участниками состязаний стали ребята из школ Троицкого и Новомосковского административных округов. Соперники были так отлично подготовлены, что на протяжении нескольких раундов шли с отставанием в одно очко друг от друга. Под конец разрыв увеличился, потому что ребята стали уставать и терять внимательность. В финальном матче мы потерпели обидное поражение от спортсменов из школы №2075. Соперник обогнал нас на одно очко и занял первое место, — рассказал руководитель шахматной секции в школе №2073 Иван Шустов.
Отдельно он отметил юную спортсменку Анастасию Каржову: она не проиграла ни одной партии. Третье место заняли ребята из школы №1392 имени Дмитрия Рябинкина.
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