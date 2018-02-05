Маленькие шахматисты района отличились на межрайонных турнирах

Юные спортсмены района приняли участие в межрайонных турнирах по шахматам — на получение 4-ого разряда и «Первые шаги», которые прошли в воскресенье, 4 февраля.

Елизавета Литвиненко и Константин Остапец, которые занимаются в студии «Маэстро» на Сумском» под руководством тренера Александра Демина , выступили на турнирах «Первые шаги» и «На 4-й разряд ЮАО» соответственно. И оба добились хороших результатов. Юная Елизавета 2011 года рождения в группе самых маленьких: от 2010 года рождения и младше, стала лидером соревнований и заняла первую позицию в турнирной таблице. Согласно опубликованным на сайте РШТ результатам, Елизавета Литвиненко опередила своих соперников, набрав 6 очков из 7.

Что касается другой возрастной категории — 2005-2009 годов рождения, то два ученика руководителя клуба «Ход конем» Сергея Шарикова вошли в список победителей турнира. Егор Палинкаш занял вторую позицию, заработав 5,5 баллов, а Кирилл Дмитриев набрал 5 очков, чем обеспечил себе 5 место в числе выполнивших норматив.

В этот же день, 4 февраля, проходили еще одни соревнования — «На 4-й разряд ЮАО», в которых отличился известный нам Константин Остапец 2011 года рождения. Он набрал 5 очков из 7 и вошел в число призеров турнира.

Фото: Шахматная школа «Чертаново»