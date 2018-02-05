Карякин и Илюмжинов приняли участие в церемонии награждения турнира Moscow Open 

3 и 4 февраля состоялись церемонии награждения победителей XIV Кубка РГСУ по шахматам Moscow Open. В мероприятии, посвящённом чествованию студентов и школьников, принял участие вице-чемпион мира Сергей Карякин.
На торжественном закрытии, которое прошло на следующий день, участников поздравили президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, президент Национальной студенческой шахматной лиги Наталья Починок, президент Шахматной федерации Москвы Владимир Палихата и заместитель главы Дирекции спортивно-зрелищных мероприятий Москвы Александр Буздаков.
В своей речи Илюмжинов поблагодарил РГСУ за вклад в развитие шахмат.
В турнире приняли участие около 900 спортсменов из 30 стран.