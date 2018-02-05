Карякин и Илюмжинов приняли участие в церемонии награждения турнира Moscow Open

3 и 4 февраля состоялись церемонии награждения победителей XIV Кубка РГСУ по шахматам Moscow Open. В мероприятии, посвящённом чествованию студентов и школьников, принял участие вице-чемпион мира Сергей Карякин

В своей речи Илюмжинов поблагодарил РГСУ за вклад в развитие шахмат.

В турнире приняли участие около 900 спортсменов из 30 стран.