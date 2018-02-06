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Юная нижегородская шахматистка завоевала серебро на международном турнире
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Юная нижегородская шахматистка завоевала серебро на международном турнире 

Newsroom24 6 февраля 2018
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба региональной Федерации шахмат, нижегородка выступала в турнире чемпионов школ в группе девочек до 9 лет, где собралось 75 участниц.
Наша землячка выиграла семь партий, одну завершила вничью и одну проиграла, набрав 7,5 очков.
Единственное поражение Завиваева потерпела во встрече с победительницей турнира Анной Шухман из Оренбурга, в активе которой девять баллов.
Старшая сестра Эвелины — Эмилия Завиваева — также была близка к медали. Она соревновалась в турнире девочек до 13 лет и в итоге с 7 очками из 9 возможных стала четвертой, уступив третье место по дополнительным показателям.
Также четвертое место заняла Валентина Михайловна Милашевская, в активе которой 6 очков из 9 в турнире ветеранов.
Напомним, девять медалей завоевали нижегородские шахматисты на первенстве ПФО.
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