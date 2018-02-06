Юная нижегородская шахматистка завоевала серебро на международном турнире

Как сообщает пресс-служба региональной Федерации шахмат, нижегородка выступала в турнире чемпионов школ в группе девочек до 9 лет, где собралось 75 участниц.

Наша землячка выиграла семь партий, одну завершила вничью и одну проиграла, набрав 7,5 очков.

Единственное поражение Завиваева потерпела во встрече с победительницей турнира Анной Шухман из Оренбурга, в активе которой девять баллов.

Старшая сестра Эвелины — Эмилия Завиваева — также была близка к медали. Она соревновалась в турнире девочек до 13 лет и в итоге с 7 очками из 9 возможных стала четвертой, уступив третье место по дополнительным показателям.

Также четвертое место заняла Валентина Михайловна Милашевская, в активе которой 6 очков из 9 в турнире ветеранов.

Напомним, девять медалей завоевали нижегородские шахматисты на первенстве ПФО.