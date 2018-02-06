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В школе №362 прошел первый этап шахматного турнира «Белая ладья».
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В школе №362 прошел первый этап шахматного турнира «Белая ладья». 

Официальный сайт управы района Богородское 6 февраля 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
На прошлой неделе в школе №362 прошел первый этап шахматного турнира «Белая ладья» на первенство Советов ветеранов и членов их семей. Турнир посвящен 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Целью соревнований является активизация привлечения занятиями шахматами жителей района., в том числе ветеранов войны, труда, военной службы и юных наследников победы.
После торжественного открытия соревнований, в котором выступили школьники, занявшие первое место в смотре строя и песни в конкурсе «Богородский ратник», перед жителями района выступили депутат Совета депутатов МО Богородское, председатель совета ветеранов района Сергей Афанасьев и директор школы Татьяна Пухова. Они пожелали шахматистам успешных партий и побед.
В ходе турнира было видно с каким азартом, интересом и увлеченностью шахматисты относятся игре. Под чутким руководством главного судьи — кандидата в мастера спорта Джафара Джафарова, спортсмены играли по турнирному расписанию и через несколько часов определили победителей и призеров. Они, по окончании турнира, и получили призы соревнований".
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