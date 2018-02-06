Шахматисты с Новопесчаной отличились на районных состязаниях «Пешка и ферзь»

Команда школы № 1384 имени Леманского, которая расположена на Новопесчаной, стала призером районных соревнований «Пешка и ферзь». Турнир состоялся в субботу, 3 февраля.

— В минувшую субботу прошел районный этап соревнований по шахматам «Пешка и ферзь». Наша команда на турнире заняла почетное второе место. Поздравляем ребят с успехом! — сказал представитель администрации школы.

Напомним, школа № 1384 имени Леманского расположена по адресу Новопесчаная улица, дом 15. Контактный телефон 8 (499) 157-13-88. (ео)