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Шахматисты с Новопесчаной отличились на районных состязаниях «Пешка и ферзь»
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Шахматисты с Новопесчаной отличились на районных состязаниях «Пешка и ферзь» 

Управа района Сокол города Москвы 6 февраля 2018
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Команда школы № 1384 имени Леманского, которая расположена на Новопесчаной, стала призером районных соревнований «Пешка и ферзь». Турнир состоялся в субботу, 3 февраля.
— В минувшую субботу прошел районный этап соревнований по шахматам «Пешка и ферзь». Наша команда на турнире заняла почетное второе место. Поздравляем ребят с успехом! — сказал представитель администрации школы.
Напомним, школа № 1384 имени Леманского расположена по адресу Новопесчаная улица, дом 15. Контактный телефон 8 (499) 157-13-88. (ео)
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