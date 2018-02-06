В центре соцобслуживания «Головинский» сыграли в шахматы

В среду, 31 января, в филиале «Головинский» ТЦСО «Ховрино» на Онежской улице состоялся районный шахматный турнир среди пенсионеров.

Об этом сообщил представитель филиала.

− Состязания проходили в рамках Спартакиады пенсионеров города Москвы. В них приняли участие мужчины и женщины от 55 лет. Соревнования проходили лично-командные, по швейцарской системе, − пояснил представитель филиала.

Напомним, жители района могут обратиться в центр соцобслуживания за оказанием различных видов социальной помощи и услуг. Филиала «Головинский» ТЦСО «Ховрино» находится по адресу улица Онежская, дом 2. (ео)