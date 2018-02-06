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В центре соцобслуживания «Головинский» сыграли в шахматы
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В центре соцобслуживания «Головинский» сыграли в шахматы 

Управа района Головинский города Москвы 6 февраля 2018
Фото: Управа района Головинский города Москвы
В среду, 31 января, в филиале «Головинский» ТЦСО «Ховрино» на Онежской улице состоялся районный шахматный турнир среди пенсионеров.
Об этом сообщил представитель филиала.
− Состязания проходили в рамках Спартакиады пенсионеров города Москвы. В них приняли участие мужчины и женщины от 55 лет. Соревнования проходили лично-командные, по швейцарской системе, − пояснил представитель филиала.
Напомним, жители района могут обратиться в центр соцобслуживания за оказанием различных видов социальной помощи и услуг. Филиала «Головинский» ТЦСО «Ховрино» находится по адресу улица Онежская, дом 2. (ео)
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