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FIDE хочет провести «матч мира» между шахматистами из Израиля и Палестины
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FIDE хочет провести «матч мира» между шахматистами из Израиля и Палестины 

РИА Новости 6 февраля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов рассказал РИА Новости, что работает над организацией «матча мира» между тысячью юных израильских шахматистов и тысячью их палестинских сверстников.
Илюмжинов во вторник прилетел в Израиль для согласования времени, места и иных деталей такого поединка, который, по его замыслу, мог бы состояться прямо на линии разъединения между конфликтующими сторонами, воплощая в жизнь лозунг «Шахматы вместо „калашниковых“.
»Я предложил израильской и палестинской шахматным федерациям провести матч мира на границе Израиля и Палестины. Там, где проходит стена, поставить тысячу шахматных столов, за которыми сыграют тысяча израильских и тысяча палестинских детей", — сказал собеседник агентства.
Это не единственный его проект, предполагающий использование шахмат в качестве инструмента миротворчества и укрепления доверия в зонах застарелых конфликтов.
Илюмжинов напомнил, что в прошлом году состоялся «матч мира» Молдова — Приднестровье. «Еще один матч будет на 38-й параллели, где сыграют по сто детей из Пхеньяна и Сеула», — пообещал он.
"Самое главное в этом — идея объединения. Шахматы вместо калашниковых", — сказал собеседник агентства, добавив, что сформулировал этот лозунг три недели назад во время поездки в Афганистан.
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