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Любители шахмат соберутся в Бутырском районе
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Любители шахмат соберутся в Бутырском районе 

Управа Бутырского района города Москвы 7 февраля 2018
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Шахматный турнир для всех желающих пройдет на территории Бутырского района. Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, состоится на базе школы № 1236. Поклонников этой игры ждут 17 февраля.
— В мероприятии смогут принять участие жители района всех возрастов. Участие абсолютно бесплатное и не требует предварительной регистрации, — сообщили в администрации ТЦСО «Алексеевский».
Начало в 12.30. Встреча участников турнира состоится в 12.00 возле памятника Сергею Милашенкову, расположенному по адресу улица Яблочкова, 10. (то)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
В одном из отделений школы №1236 состоится день открытых дверей Шахматно-шашечная олимпиада завершилась в школе №1236 Отбор на соревнования «Я умею плавать» состоялся в школе №1236
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