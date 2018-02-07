Любители шахмат соберутся в Бутырском районе

Шахматный турнир для всех желающих пройдет на территории Бутырского района. Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, состоится на базе школы № 1236. Поклонников этой игры ждут 17 февраля.

— В мероприятии смогут принять участие жители района всех возрастов. Участие абсолютно бесплатное и не требует предварительной регистрации, — сообщили в администрации ТЦСО «Алексеевский».

Начало в 12.30. Встреча участников турнира состоится в 12.00 возле памятника Сергею Милашенкову, расположенному по адресу улица Яблочкова, 10. (то)