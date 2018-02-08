Шахматисты с Большой Академической успешно преодолели этап турнира «Белая ладья»

Команда расположенной на Большой Академической улице школы № 1576 приняла участие в открытых шахматных состязаниях «Белая ладья». Как сообщили в администрации школы, игроки выступили успешно.

— В межрайонном этапе в номинации «Белая ладья» команда спортсменов 2004 года рождения и младше была представлена тремя мальчиками и одной девочкой. В шести турах ребята встретились с соперниками из школ № 717, № 185, «Перспектива», № 1223, № 1590 и № 1250. В итоге наши подопечные заняли первое место на этом этапе, впереди их ждёт городской этап, — отметил представитель школы.

Турнир проходил во вторник, 6 февраля, в школе № 2099.

Добавим, что «Белая ладья» проводится ежегодно Центром патриотического воспитания и школьного спорта совместно с Шахматной федерацией Москвы. (ео)