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Шахматисты с Большой Академической успешно преодолели этап турнира «Белая ладья»
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Шахматисты с Большой Академической успешно преодолели этап турнира «Белая ладья» 

Управа района Коптево города Москвы 8 февраля 2018
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Команда расположенной на Большой Академической улице школы № 1576 приняла участие в открытых шахматных состязаниях «Белая ладья». Как сообщили в администрации школы, игроки выступили успешно.
— В межрайонном этапе в номинации «Белая ладья» команда спортсменов 2004 года рождения и младше была представлена тремя мальчиками и одной девочкой. В шести турах ребята встретились с соперниками из школ № 717, № 185, «Перспектива», № 1223, № 1590 и № 1250. В итоге наши подопечные заняли первое место на этом этапе, впереди их ждёт городской этап, — отметил представитель школы.
Турнир проходил во вторник, 6 февраля, в школе № 2099.
Добавим, что «Белая ладья» проводится ежегодно Центром патриотического воспитания и школьного спорта совместно с Шахматной федерацией Москвы. (ео)
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