В САО сформируют сборную округа по шахматам

В рамках спартакиады пенсионеров на территории САО в ближайшее воскресенье, 11 февраля, пройдут окружные соревнования по шахматам. Соревнования лично-командные. Для участия приглашаются жители в возрасте от 55 лет и старше.

— Игры будут проводиться по швейцарской системе, по правилам ФИДЕ для быстрых шахмат. Контроль времени: семь туров по десять минут на партию каждому игроку, — пояснили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта САО.

Площадкой игр станет центр досуга и спорта «Орбита».

Телефон для справок 8 (499) 152-56-44.

Старт намечен на 13.00. ЦДС «Орбита» расположен по адресу Малый Коптевский проезд, д. 4. (то)