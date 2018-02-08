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В САО сформируют сборную округа по шахматам
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В САО сформируют сборную округа по шахматам 

Управа района Молжаниновский города Москвы 8 февраля 2018
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
В рамках спартакиады пенсионеров на территории САО в ближайшее воскресенье, 11 февраля, пройдут окружные соревнования по шахматам. Соревнования лично-командные. Для участия приглашаются жители в возрасте от 55 лет и старше.
— Игры будут проводиться по швейцарской системе, по правилам ФИДЕ для быстрых шахмат. Контроль времени: семь туров по десять минут на партию каждому игроку, — пояснили в пресс-службе Центра физической культуры и спорта САО.
Площадкой игр станет центр досуга и спорта «Орбита».
Телефон для справок 8 (499) 152-56-44.
Старт намечен на 13.00. ЦДС «Орбита» расположен по адресу Малый Коптевский проезд, д. 4. (то)
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