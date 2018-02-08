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Пять шахматистов района прошли регистрацию на участие в турнире «Первые шаги»
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Пять шахматистов района прошли регистрацию на участие в турнире «Первые шаги» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 8 февраля 2018
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Пять юных шахматистов студии «Маэстро» на Сумском» примут участие в турнире «Первые шаги», который пройдет в следующую субботу, 17 февраля.
Одни воспитанники руководителя шахматного коллектива ЦВР «На Сумском» Александра Демина уже добились результатов на межрайонных турнирах, теперь свои силы попробуют другие. Пять учеников Александра Демина прошли регистрацию на участие в интеллектуальном противостоянии для начинающих. Четыре из них выступят в возрастной категории «2005-2009 года рождения».
Предстоящий турнир «Первые шаги» приурочен к Масленице. Пройдет он в центре детского творчества на Бахрушиной.
Подробная информация доступна на сайте шахматной школы «Чертаново». Регистрацию на участие можно пройти по ссылке.
Фото: ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском»
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