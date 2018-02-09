Савелкинские школьники стали призерами окружного шахматного турнира

Команда учащихся школы №1557 заняла второе место в Межрайонном этапе открытого городского шахматного турнира «Белая Ладья». Соревнования проходили в форме командного зачета на четырёх досках — 7 туров по 15 и 10 минут. Места в командном зачете определились по суммарному количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех турах.

В состав школьной команды района Савелки вошли: 1-я доска— Седнев Алексей (5и класс), 2-я доска — Стрежнев Федор (7д класс), 3-я доска — Балдин Виктор (6д класс), 4-я доска — Ряховская Варвара (7ж класс). Педагог дополнительного образования — Горячев Виктор Николаевич. На протяжении всего турнира команда школы №1557 выигрывала туры 4:0 и уступила лишь однажды — победителям турнира со счетом 1:3.

Источник фото: http://lyc1557zg.mskobr.ru