Шахматная школа «Чертаново» объявила о начале регистрации на турнир «На 2-й разряд ЮАО»

Шахматная школа «Чертаново» объявила о старте подачи заявок на участие в турнире на получение 2-ого шахматного разряда.

Спортсмены, уже обладающие 3-м шахматным разрядом или имеющие рейтинг РШТ 1100-1400, смогут побороться за получение следующего разряда — 2-ого. Для того чтобы участникам присудили его, нужно набрать от 4,5 до 6 очков. Принять участие в соревнованиях могут 25 шахматистов не старше 18 лет.

Последний турнир «На 2-й разряд ЮАО» прошел в начале декабря 2017 года. Среди участников соревнований были и воспитанники руководителя клуба «Ход конем» Сергея Шарикова . Одним из победителей же стал Тимофей Войтеховский, который является подопечным Павла Стельмухова

Подробная информация о предстоящем турнире опубликована на сайте шахматной школы «Чертаново».

Фото: Шахматная школа «Чертаново»