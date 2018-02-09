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Шахматная школа «Чертаново» объявила о начале регистрации на турнир «На 2-й разряд ЮАО»
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Шахматная школа «Чертаново» объявила о начале регистрации на турнир «На 2-й разряд ЮАО» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 9 февраля 2018
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Шахматная школа «Чертаново» объявила о старте подачи заявок на участие в турнире на получение 2-ого шахматного разряда.
Спортсмены, уже обладающие 3-м шахматным разрядом или имеющие рейтинг РШТ 1100-1400, смогут побороться за получение следующего разряда — 2-ого. Для того чтобы участникам присудили его, нужно набрать от 4,5 до 6 очков. Принять участие в соревнованиях могут 25 шахматистов не старше 18 лет.
Последний турнир «На 2-й разряд ЮАО» прошел в начале декабря 2017 года. Среди участников соревнований были и воспитанники руководителя клуба «Ход конем» Сергея Шарикова. Одним из победителей же стал Тимофей Войтеховский, который является подопечным Павла Стельмухова.
Подробная информация о предстоящем турнире опубликована на сайте шахматной школы «Чертаново».
Фото: Шахматная школа «Чертаново»
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