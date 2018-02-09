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Шахматный онлайн-чемпионат для школьников от школы «Фоксфорд»
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Шахматный онлайн-чемпионат для школьников от школы «Фоксфорд» 

Ezhikezhik.ru 9 февраля 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
14 февраля стартует шахматный онлайн-чемпионат для школьников. Онлайн-школа «Фоксфорд» совместно с «Chess.com» запускает онлайн чемпионат по шахматам среди школьников. Участие в чемпионате бесплатное и без предварительного отбора. Для участия в чемпионате нужно зарегистрироваться на сайте chess.foxford.ru. Состязания продлятся до 26 февраля.
Попробовать свои силы могут игроки любого уровня, достаточно знать правила игры. Для начинающих игроков будет проведен вебинар, посвященный основам игры в шахматы. Цель организаторов турнира — развитие интереса школьников к изучению шахмат и предоставление участникам чемпионата возможности соревноваться на любительском уровне в масштабе страны.
Всего будет 6 турниров. Победителем будет признан участник, набравший наибольшее количество баллов по сумме всех турниров. Призеров ждут награды от организатора и партнеров чемпионата: «Читай-город», «Манн, Иванов и Фербер», «Викиум», «Lingualeo», «Hobby World» и «EnglishDom». Все игроки получат призы за участие.
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