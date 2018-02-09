В Армении открыли первый в мире НИИ шахмат

Первый в мире научно-исследовательский институт шахмат открыли в Ереване. Он будет работать на базе Государственного педагогического университета, передает телеканал «МИР 24».

Шахматам в Армении учат с детства. В 2011 году страна первой в мире внедрила эту игру в школьную программу в качестве обязательного предмета.

«Совершенно неслучайно, что наш опыт представляет интерес для других стран. Это, по меньшей мере, означает, что мы на правильном пути. Хочу верить, что это будет носить продолжительный характер», — сказал Саргсян.

«Открытие научно-исследовательского института поможет определить, как влияют шахматы на развитие человеческого мозга, развитие интеллекта, становление личности. Потому что шахматы — единственный вид человеческой деятельности, где с помощью игры одновременно развиваются два полушария», — отметил Илюмжинов.

В институте шахмат будут исследовать психологические, социальные, образовательные и другие аспекты этой интеллектуальной игры.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM