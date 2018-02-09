«Малатияспор» и «Касымпаша» сильнейшего не выявили

В рамках 21-го тура чемпионата Турции «Малатияспор» на своём поле сыграл вничью с «Касымпашей» со счётом 1:1.

"Малатияспор" — «Касымпаша» — 1:1 Голы: Мина, 4 — 1:0, Трезеге, 7 — 1:1.