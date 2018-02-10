Букмекеры назвали фаворита лондонского дерби между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» 

Сегодня в 15:30 «Тоттенхэм» примет «Арсенал» в рамках 27-го тура АПЛ. Последний раз соперники встречались между собой в ноябре, где победу со счетом 2:0 добыл «Арсенал». На данный момент «Тоттенхэм» расположился на пятом месте турнирной таблицы чемпионата Англии. В активе команды после 26 туров 14 побед, 7 ничьих и 5 поражений. За последние четыре матча «Тоттенхэм» отпраздновал две победы и дважды сыграл вничью. В предыдущем туре подопечные Маурисио Почеттино расписали боевую мировую с «Ливерпулем» со счетом 2:2. «Арсенал», в свою очередь, занимает шестую позицию, одержав 13 побед, 6 раз сыграв вничью и допустив 7 поражений. За последние четыре игры подопечные Арсена Венгера выиграли две встречи и дважды проиграли. В своем последнем матче «Арсенал» одолел «Эвертон» со счетом 5:1. Специалисты букмекерских контор фаворитом противостояния называют «Тоттенхэм», предлагая на их победу коэффициент 2.0. Котировки на победу «Арсенала» составляют 3.4. Сделать ставку на то, что поединок завершится вничью можно по коэффициенту 3.75.