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«Барселона» второй раз подряд не смогла победить в матче Примеры
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«Барселона» второй раз подряд не смогла победить в матче Примеры 

Чемпионат.com 11 февраля 2018
В матче 23-го тура чемпионата Испании «Барселона» принимала на своём поле «Хетафе». Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, каталонская команда второй тур подряд не смогла одержать победу в матче Примеры. В гостевой встрече предыдущего тура «Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1). «Хетафе» сыграл вничью в четвёртом матче чемпионата Испании подряд.
«Барселона» (59 очков) остаётся на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая на семь баллов «Атлетико», который занимает вторую строчку. «Хетафе» (30) располагается на десятом месте.
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