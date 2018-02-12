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Сергей Карякин: В Шотландии меня ничего не отвлекает от работы
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Сергей Карякин: В Шотландии меня ничего не отвлекает от работы 

Советский спорт 12 февраля 2018
Напомним, победитель станет соперником норвежца Магнуса Карлсена в матче за мировую шахматную корону.
— Я провожу трехнедельный сбор со своей командой в Шотландии. Тут отличные условия, в том числе климатические. К тому же здесь ничего не отвлекает меня от работы. По приезде в Москву у меня еще останется время на психологическую подготовку и приведение себя в необходимую физическую форму. Кстати, в последнем мне поможет мой полный тезка — пятиборец Сергей Карякин, с которым меня познакомил мой менеджер Кирилл Зангалис. Сергей получил травму, и это позволило ему найти время в своем графике, чтобы помочь мне подготовиться к матчам в Берлине. Отдельное спасибо хотел бы сказать вице-президенту Федерации шахмат России (ФШР) Андрею Гурьеву — вложенные им средства очень помогли при подготовке к турниру претендентов. На них был куплен мощный компьютер и сформирован тренерский штаб, куда добавилась пара сильных гроссмейстеров, имена которых я называть не могу.
— Перед матчем с Магнусом Карлсеном вам помогала экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе. В этот раз решили не прибегать к ее услугам? — Анна дала мне несколько уроков игры в теннис, но я бы не назвал это полноценным тренировочным сбором. Это была скорее PR-история, хотя кое в чем она мне действительно помогла. В этот раз я сосредоточусь на подготовке под руководством Сергея Карякина. Он суперпрофи и знает все тонкости правильного питания и распределения физической нагрузки.
Подробности, комментарии и развитие темы — в телеграм-канале «Советского спорта»
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